السفارة الفرنسية تُعدّ تقريرا بنتائج اتصالاتها

نقلت "نداء الوطن" عن مصادر قريبة من بعبدا "ان السفيرة الفرنسية "استمعت امس الى الاجواء والملاحظات لدى رئيس الجمهورية حول عقبات تأليف الحكومة والمخارج المحتملة"، وكان لافتا "الاهتمام الفرنسي بسرعة تأليف الحكومة، لانه من الصعب استمرار الوضع على حاله، والدولة الفرنسية على جهوزيتها للمساعدة، وهي بصدد اعداد تقرير مفصل سترفعه الى القيادة الفرنسية عن نتيجة جولتها الاستكشافية لآراء القيادات الرسمية والقوى السياسية والروحية على اختلافها".