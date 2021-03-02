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لبنان
مجهولون أطلقوا النار في الهواء في مناطق مختلفة من طرابلس
Lebanon 24
02-03-2021
|
07:02
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شهدت طرابلس ليلاً اطلاق النار وترويع المواطنين من قبل مجهولين، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.
وتشهد المدينة يومياً خلال فترات الليل قيام مجهولين باطلاق النار في الهواء في مناطق مختلفة من المدينة، من دون وجود اي رادع امني او حواجز لضبطهم.
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