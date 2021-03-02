لبنان

رسالة الراعي قيد الإعداد.. وهؤلاء يتولون صياغتها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-03-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-798733-637502687806250900.jpg
Doc-P-798733-637502687806250900.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعكف البطريرك الماروني على اعداد رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تتضمن عرضاً لفكرة الحياد، وطلب عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من اجل لبنان  .

 

وفيما يستمر التنسيق بين بكركي والبعثة الأممية في لبنان بهذا الصدد، افاد مطلعون ان فريقا من شخصيات مارونية اكاديمية وحقوقية واغترابية ، وبعضها تولى مسؤوليات حزبية في حقبات الثمانينيات يتولى اعداد الرسالة بمعاونة مطارنة مقربين من الراعي، وبإشراف مباشر منه، لكي تكون الرسالة احدى وثائق الامم المتحدة عن لبنان.

 

وفي المعلومات ايضا ان مرجعيات وشخصيات مارونية رفضت التعقيب السبت على خطاب الراعي وابلغت مراجعيها انها تتريث في التعليق في انتظار معرفة خارطة الطريق التي سيعتمدها البطريرك بعدما وجه في خطابه الجماهيري السبت اكثر من رسالة تتطلب تدقيقا وتمحيصا.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:49 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:02 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:46 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:04 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:12 | 2021-03-02
10:05 | 2021-03-02
10:03 | 2021-03-02
09:54 | 2021-03-02
09:46 | 2021-03-02
09:45 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website