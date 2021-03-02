رسالة الراعي قيد الإعداد.. وهؤلاء يتولون صياغتها

يعكف البطريرك الماروني على اعداد رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تتضمن عرضاً لفكرة الحياد، وطلب عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من اجل لبنان .

وفيما يستمر التنسيق بين بكركي والبعثة الأممية في لبنان بهذا الصدد، افاد مطلعون ان فريقا من شخصيات مارونية اكاديمية وحقوقية واغترابية ، وبعضها تولى مسؤوليات حزبية في حقبات الثمانينيات يتولى اعداد الرسالة بمعاونة مطارنة مقربين من الراعي، وبإشراف مباشر منه، لكي تكون الرسالة احدى وثائق الامم المتحدة عن لبنان.

وفي المعلومات ايضا ان مرجعيات وشخصيات مارونية رفضت التعقيب السبت على خطاب الراعي وابلغت مراجعيها انها تتريث في التعليق في انتظار معرفة خارطة الطريق التي سيعتمدها البطريرك بعدما وجه في خطابه الجماهيري السبت اكثر من رسالة تتطلب تدقيقا وتمحيصا.