هل ينعقد الحوار في بعبدا مجددا ؟

استوقف المراقبين قول عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون، "ان المتوقع ان تؤدي مساعي اللواء ابراهيم الى عقد طاولة حوار في بعبدا بدعوة من عون تقود الى حلول عملية وليس كلاسيكية والذهاب بعدها الى تشكيل الحكومة".

مطلعون على الاتصالات قالوا ان ما قاله النائب عون هو مجرد رسالة مطلوبة منه لرصد ردود الفعل بعدما ابلغ مرجع رفيع المعنيين "ان ما سرب عن رغبة عون اجراء مشاورات نيابية جديدة حول الملف الحكومي خطوة في المجهول لان الدعوات الى هكذا مشاورات لن تجد من يلبيها ما يشكل نكسة اضافية في حق الرئاسة، تكون شبيهة باللقاء الحواري الذي انعقد قبل مدة.