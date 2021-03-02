وفاة كاهن رعية القليعة بـ"كورونا"

خسرت بلدة القليعة صباحا، كاهن رعيتها المونسنيور منصور الحكيم بسبب مضاعفات فيروس كورونا. خدم في رعيتها لاكثر من نصف قرن، وهو يعتبر رمزا من رموزها ولطالما اقترن اسمه بالقليعة، بسبب خدماته وتضحياته ومواقفه الصلبة.