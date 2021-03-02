لبنان

السفيرة الكندية في لبنان زارت اللواء اللوجستي

Lebanon 24
02-03-2021 | 09:44
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زارت للسفيرة الكندية في لبنان السيدة Chantal CHASTENAY مع وفد مرافق  اللواء اللوجستي بهدف الإطلاع على الدعم المقدم من السلطات الكندية لصالح الجيش والوقوف على الاحتياجات المطلوبة.
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