السفيرة الكندية في لبنان زارت اللواء اللوجستي

زارت للسفيرة الكندية في لبنان السيدة Chantal CHASTENAY مع وفد مرافق اللواء اللوجستي بهدف الإطلاع على الدعم المقدم من السلطات الكندية لصالح الجيش والوقوف على الاحتياجات المطلوبة.