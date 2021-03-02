أبيض: لبنان يحتاج إلى اعطاء 30 ألف جرعة لقاح يوميًا كي يصل إلى مناعة القطيع بعام واحد

٤/١ قريبًا سيصل لقاح اكسفورد-استرازنيكا الى 🇱🇧، فيما حاليا يتم طرح لقاح فايزر. والبارحة تم إعطاء لقاح سينوفارم الموافقة من قبل @mophleb. وسوف يصل لقاح سبوتنيك أيضًا. قبل مضي وقت طويل، سوف نحصل على إمدادات وفيرة من اللقاحات. هذا جيد!
— Firass Abiad (@firassabiad) March 2, 2021
٤/١ قريبًا سيصل لقاح اكسفورد-استرازنيكا الى 🇱🇧، فيما حاليا يتم طرح لقاح فايزر. والبارحة تم إعطاء لقاح سينوفارم الموافقة من قبل @mophleb. وسوف يصل لقاح سبوتنيك أيضًا. قبل مضي وقت طويل، سوف نحصل على إمدادات وفيرة من اللقاحات. هذا جيد!