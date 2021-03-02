أبيض: لبنان يحتاج إلى اعطاء 30 ألف جرعة لقاح يوميًا كي يصل إلى مناعة القطيع بعام واحد

غرّد رئيس مستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض عبر "تويتر"، قائلاً: قريبًا سيصل لقاح اكسفورد-استرازنيكا الى لبنان، فيما حاليا يتم طرح لقاح فايزر. والبارحة تم إعطاء لقاح سينوفارم الموافقة من قبل وزارة الصحة، وسوف يصل لقاح سبوتنيك أيضًا. قبل مضي وقت طويل، سوف نحصل على إمدادات وفيرة من اللقاحات. هذا جيد!

٤/١ قريبًا سيصل لقاح اكسفورد-استرازنيكا الى 🇱🇧، فيما حاليا يتم طرح لقاح فايزر. والبارحة تم إعطاء لقاح سينوفارم الموافقة من قبل @mophleb. وسوف يصل لقاح سبوتنيك أيضًا. قبل مضي وقت طويل، سوف نحصل على إمدادات وفيرة من اللقاحات. هذا جيد! — Firass Abiad (@firassabiad) March 2, 2021

وأضاف: يحتاج لبنان إلى اعطاء 30 ألف جرعة لقاح يوميًا كي يصل إلى مناعة القطيع في غضون عام واحد. تم تسجيل 15٪ من الأفراد المؤهلين حتى الآن، ولكن مع ارتفاع اعداد الملقحين، فإن المزيد من الناس سيقبل على التسجيل. هنالك مطلب مهم لتحقيق ذلك: لا مجال لاية انتكاسة جديدة.وتابع أبيض: لا تزال هناك قضايا أخرى. اللوجستيات، التوزيع العادل، دور القطاع الخاص، من الذي يحظى بالأولوية: هل سيقفز من لديه المال أو الواسطة الى اول الصف؟ هل يمكننا طرح اللقاح بسرعة للحفاظ على فتح آمن للاقتصاد والمدارس؟ هل يجب أن نكون متفائلين؟وختم قائلاً: لن تكون الأمور وردية كما هو مأمول، لكن بالتأكيد، لا يجب أن نكون متشائمين. تنقذ اللقاحات الأرواح، ولا يمكن أن يتحسن الحال إلا عندما يتم تلقيح المزيد من الناس. مع ذلك، فان نشر اللقاح لن يكون كافيا، وسيظل اتباع تدابير السلامة ضروريا، لكن البسمة وقتئذ لن تفارقنا، ولو خلف الكمامة.