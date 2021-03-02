لبنان

بعملية استباقيّة.. "المعلومات" تحبط مخطّطاً لسلب منزل تقطنه مُسنّتان في بعقلين

Lebanon 24
02-03-2021 | 10:31
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغا جاء فيه:
 
"نتيجة الجهود الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بمراقبة منزل في محلة بعقلين - الشوف تقطنه سيدتان مسنتان، بحيث يرجح انهم يخططوا لتنفيذ عملية سلب بقوة السلاح.

بعد الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها هذه الشعبة، توصلت الى تحديد هوية المشتبه بهم، وهم:

ا. خ. (مواليد عام 2002، سوري)
أ. خ. (مواليد عام 2004، سوري)
س. ع. (مواليد عام 2005، سوري)
بتاريخ 23-2-2021، تم رصدهم من قبل إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلة بعقلين، فأطبقت عليهم واوقفتهم بالجرم المشهود أثناء محاولتهم الدخول الى المنزل المنوي سرقته، وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم ادوات تستخدم في السرقة وسكين.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بالتخطيط لتنفيذ عملية السلب، وانهم كانوا ينوون انتحال صفة عمال من شركة الكهرباء بغية الدخول الى المنزل بحجة تصليح عطل كهربائي، وبعدها سيعمدون الى تقييد السيدتين المسنتين، وسلبهما ما توفر من داخل المنزل، ولاسيما بعد علمهم بتواجدهما بمفردهما نتيجة عملية المراقبة.

 أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
 
 
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