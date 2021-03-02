"فتح" ناشدت أهالي المخيمات في صور التقيد بإجراءات الوقاية

دعت قيادة حركة "فتح" في بيان، أصدرته "مع الإنتشار الواسع لفيروس كورونا"، ووزع في مخيمات صور، إلى "التقيد التام بالإجراءات والإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة، ضرورة التعقيم الدائم ووضع الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون، عدم التجمع والتجمهر بأعداد كبيرة مهما كانت الأسباب، عدم الاختلاط والتباعد قدر الإمكان حفاظا على السلامة العامة، وقف مناسبات الأفراح للحد من التجمع وانتشار الوباء، ضرورة تخفيف المشاركة في التعازي، والمواساة عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، ضرورة إغلاق المقاهي ومحلات ألعاب الإنترنت".وأكدت أن "مسؤولية المحافظة على سلامة المخيمات والتجمعات تقع على الجميع دون استثناء، آملة "أخذ الاحتياطات اللازمة التي تحميهم من الداء والوباء".