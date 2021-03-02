بلدية توزّع 120 مساعدة مالية للعائلات الاكثر فقرا

اعلنت بلدية رحبة في بيان "عن توزيع خلية الأزمة ل 120 مساعدة مالية للعائلات الأكثر فقرا، داعية الى "التزام التوجيهات والاجراءات والمهل المعطاة من قبل وزارة الداخلية والبلديات".واعلنت "انه بعد تأمين قوارير اوكسيجين، اصبح لديها خمس آلات أوكسيجين، وهناك خمس آلات اخرى ستصل في وقت قريب".وحذرت الاهالي من" خطر تفشي فيروس كورونا مع تطور مراحل الفتح في البلد".