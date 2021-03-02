لبنان

ما صحّة إعادة فتح المدارس الإثنين 8 آذار؟

Lebanon 24
02-03-2021 | 11:29
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صدر عن اللجنة الفنية لمتابعة وباء "كورونا" البيان الاتي: "تنفي اللجنة ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية بأنها اتخذت قرارًا بإعادة فتح المدارس بدءاً من يوم الإثنين في 8 آذار لجميع الصفوف، مؤكدة أن قرار إعادة فتح المدارس يعود لوزير التربية والتعليم العالي".
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