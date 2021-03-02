ما صحّة إعادة فتح المدارس الإثنين 8 آذار؟

صدر عن اللجنة الفنية لمتابعة وباء "كورونا" البيان الاتي: "تنفي اللجنة ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية بأنها اتخذت قرارًا بإعادة فتح المدارس بدءاً من يوم الإثنين في 8 آذار لجميع الصفوف، مؤكدة أن قرار إعادة فتح المدارس يعود لوزير التربية والتعليم العالي".