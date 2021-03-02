لبنان

منخفض جوي يقترب تدريجيا نحو لبنان.. انخفاض في الحرارة وثلوج على 1400 متر

Lebanon 24
02-03-2021 | 11:38
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطريان المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات. تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

منخفض جوي متمركز حاليا شمال غرب تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط والذي يقترب تدريجيا نحو لبنان مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا خلال الأيام المقبلة، ويستمر حتى مساء يوم الخميس حيث يبدأ بالانحسار ويستقر الطقس تدريجيا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات. تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال فترة قبل الظهر خصوصا في الشمال، مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء ويتحسن الطقس تدريجيا.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من 3 الى 10 درجات، في الداخل من 4 الى 14 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - غربية الى جنوبية ناشطة، سرعتها بين 20 و50 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و80 %.
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,4
- ساعة غروب الشمس: 17,36
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