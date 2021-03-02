على أوتوستراد أنفه - طرابلس.. انحراف سيارة واصطدامها بعمود إنارة! (صور)

وقع حادث سير نتيجة انحراف سيارة عن مسارها على أوتوستراد أنفه بإتجاه طرابلس - عند مفرق برغون، واصطدامها بعمود إنارة.

وتحدّثت المعلومات عن سقوط جرحى، فيما يعمل جهاز الطوارئ في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.