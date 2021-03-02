لبنان

على أوتوستراد أنفه - طرابلس.. انحراف سيارة واصطدامها بعمود إنارة! (صور)

Lebanon 24
02-03-2021 | 11:42
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وقع حادث سير نتيجة انحراف سيارة عن مسارها على أوتوستراد أنفه بإتجاه طرابلس - عند مفرق برغون، واصطدامها بعمود إنارة.
 
وتحدّثت المعلومات عن سقوط جرحى، فيما يعمل جهاز الطوارئ في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.
 
 
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