لبنان

القاضي صوّان يطلب استجواب اللواء عثمان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-03-2021 | 12:24
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علم "لبنان 24" أن قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، أحال إستدعاء إلى وزارة الداخلية، بواسطة النيابة العامة العسكرية، بتاريخ 25/2/2021 طلب فيه وجوب حضور مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى دائرته في المحكمة العسكرية، وذلك لإستجوابه في الدعوى المقامة ضدّه بناء على إخبار مقدم من قاضٍ سبق أن تقدم بإستقالته من القضاء منذ نحو عام تقريباً.
 
وأشارت المعلومات إلى الجرائم المساقة ضد عثمان ترتكز الى المواد 374، 376 و377 عقوبات معطوفة على البند الثامن من المادة 24 قضاء عسكري، معطوفة على المادة 29 وما يليها من أصول جزائية.

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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