لبنان

وفد من المستقبل يزور المطران عوده: حقوق اللبنانيين تبدأ من بناء الدولة

Lebanon 24
02-03-2021 | 12:46
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ضمن جولته على القادة المسيحيين، زار وفد من تيار "المستقبل" متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس الياس عودة بعد ان كان قد زار امس بكركي للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

واكد النائب نزيه نجم باسم تيار المستقبل ان هذه الزيارة هدفت لوضع المطران عودة في أجواء الإتصلات والجهود التي يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري من أجل تشكيل الحكومة للتصدي لوقف الإنهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ.
واضاف نجم: نؤكد على حسن نوايا وأهداف الراعي بمساعيه لحلّ الازمة في لبنان وأكدنا الحرص الدائم على حقوق جميع اللبنانيين وفقاً للدستور والقوانين.

وختم بالتشديد على الحفاظ على حقوق اللبنانيين مسلمين و مسيحيين يبدأ من بناء الدولة واحترام مؤسساتها.
 
كما وضع الوفد المطران عوده في نتائج زيارة الرئيس المكلف الى الدول الصديقة.
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