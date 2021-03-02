لبنان

وهبه استقبل رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر

Lebanon 24
02-03-2021 | 13:01
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر كريستوف مارتن وبحث معه   
في المهام التي تُعنى بها بعثة الصليب الاحمر الدولي في كافة المجالات الانسانية.
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رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر

شربل وهبه

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