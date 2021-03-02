وهبه استقبل رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر

استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر كريستوف مارتن وبحث معه

في المهام التي تُعنى بها بعثة الصليب الاحمر الدولي في كافة المجالات الانسانية.