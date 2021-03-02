لبنان

بالتفاصيل.. هذه المؤسسات التي لا يستوجب تسجيلها على المنصّة!

Lebanon 24
02-03-2021 | 13:13
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أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بياناً حول المؤسسات التي فتحت أبوابها والتي لا يستجوب تسجيلها على المنصة وبدون أن يتوجّب على المواطنين الاستحصال على الإذن للذهاب إليها.
للاطلاع على تفاصيل القرار يمكنكم الضغط على الرابط المرفق. 
 

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