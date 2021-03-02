بالتفاصيل.. هذه المؤسسات التي لا يستوجب تسجيلها على المنصّة!

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بياناً حول المؤسسات التي فتحت أبوابها والتي لا يستجوب تسجيلها على المنصة وبدون أن يتوجّب على المواطنين الاستحصال على الإذن للذهاب إليها.

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