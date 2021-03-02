لبنان

عون: نسعى لتأليف حكومة

Lebanon 24
02-03-2021 | 13:20
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إستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز وأعضاء الهيئة الإدارية في الجامعة بحضور وزير الخارجية شربل وهبه، وتمحور اللقاء حول أوضاع الجاليات اللبنانية في الخارج.

وقال عون خلال إستقباله وفداً من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: "نسعى لتأليف حكومة لنتمكن من التفاوض مع المؤسسات المالية الراغبة بالمساعدة، وبإمكان لبنانيي الإنتشار مساعدة وطنهم عبر إنشاء مؤسسات فيه، والمساهمة في تنمية القطاعات لخلق فرص عمل".

وبدوره قال رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز للرئيس عون: "نتمنى الحفاظ على مؤسسات الدولة التي ندرك حرصكم عليها".
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