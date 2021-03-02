طوني فرنجية: هل باتت الفوضى مطلوبة؟

غرد النائب طوني فرنجية عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "الدولار يلامس ١٠ آلاف ليرة دون تحقيق أي تقدم على الصعيدين الاقتصادي والحكومي. فهل ينتظر البعض، غير مبالياً، الانفجار الاجتماعي أم أن الفوضى باتت مطلوبة؟"