لبنان

اجهزة اوكسجين من النقابة للفنانين

Lebanon 24
02-03-2021 | 13:27
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 أصدرت نقابة الفنانين المحترفين بيانا اشارت فيه الى انه "بعد التفشي الواسع لجائحة الكورونا، والاصابات المفجعة التي طاولت أحبة اعزاء من اهالينا واصدقائنا، وبعد ان غصت المستشفيات بالمرضى والمصابين بهذا الوباء الخطر، تبين اهمية العلاج المنزلي في حال توافرت اجهزة توليد الاوكسجين في الحالات المتطورة، سارع مجلس نقابة الفنانين المحترفين لتأمين عدد من الاجهزة، لتكون في خدمة من يحتاج اليها من الزميلات والزملاء".

تمنى مجلس النقابة "الشفاء العاجل لكل المرضى والمصابين بهذا الوباء، وبغيره من الامراض، ويضع امكانات نقابة الفنانين المحترفين بتصرف كل محتاج.
الاتصال بالارقام التالية: 494348/01 - 831839/03 وان الزميل الدكتور هادي مراد 022043/70 على استعداد لتقديم اي استشارة طبية .
المصدر: الوكالة الوطنية
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