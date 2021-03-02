برّي تابع كارثة التسرّب النفطي جنوباً: لتقديم شكوى أمام الأمم المتحدة والمحاكم المختصة

تابع رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، الكارثة البيئية التي تطاول الساحل اللبناني من الناقورة وصولاً إلى بيروت جراء التسرب النفطي الاسرائيلي من قبالة شواطئ فلسطين المحتلة، داعياً إلى "تقديم شكوى أمام الامم المتحدة والمحاكم والمنظمات الدولية المختصة ضدّ الكيان الاسرائيلي وتحميله المسؤوليات والتبعات الناجمة عن هذه الجريمة البيئية".

وفي هذا الصدد، أجرى برّي إتصالاً هاتفياً بالأمين العام للهيئة العليا للاغاثة، اللواء محمد خير، طالباً منه "الإسراع بالكشف على الاضرار التي لحقت بالشاطئ وبالصيادين ومصدر رزقهم وتحديد حجم الخسائر التي لحقت بهم تمهيدا لدفع تعويضات للمتضررين".

كما أجرى برّي اتصالاً برئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة واضطلع منه على سير الاعمال التي يشرف عليها المجلس سواء لرفع الاضرار أو لجهة تحديد حجم التلوث وآثاره على الشاطىء وعلى الثروة السمكية.

وأثنى برّي على "الجهود التي قام ويقوم بها متطوعو الجمعيات والاندية البيئية والكشفية لإزالة آثار العدوان البيئي الإسرائيلي لا سيما جهود متطوعي جمعية كشافة الرسالة الاسلامية"، مستغربا "الغياب اللامبرر لوزارة البيئة عن السمع حيال هذه الكارثة الوطنية".

وجدد التأكيد على "ضرورة ان يبادر لبنان لتقديم شكوى امام الامم المتحدة والمحاكم والمنظمات الدولية المختصة ضدّ الكيان الاسرائيلي وتحميله المسؤوليات والتبعات الناجمة عن هذه الجريمة البيئية التي تهدد والشاطئ اللبناني وشواطئ المتوسط".