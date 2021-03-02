وفد من تجمع رجال الأعمال والمهن الحرة يزور عازار: للاسراع باطلاق البطاقة التموينية

زار وفد من "تجمع رجال الأعمال والمهن الحرة" في صيدا والجنوب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب إبراهيم عازار، في منزله في جزين، وضم الوفد المهندس بسام كريم، الصحافي محمد مجذوب، وسيم صفدية، إسماعيل حفوضة، عمر العتر، في حضور رئيس جمعية تجار جزين طوني رزق.وأعلن التجمع، في بيان، "ان المجتمعين تباحثوا في النتائج السلبية لخطة الدعم المقدمة من وزارة الإقتصاد التي ساهمت بهدر إحتياطي مصرف لبنان من العملة الصعبة عبر دعم السلع التي تصنف من الكماليات، ما أدى إلى تهريبها خارج الى البلاد". وأكدوا "أن مبدأ الدعم يكون للأفراد وليس للسلع، لهذا يجب الإسراع بإطلاق العمل بالبطاقة التموينية وتوزيعها على مستحقيها، بحيث نتصدى للتهريب الحاصل لكافة المواد والسلع المدعومة ونعالج استنزاف ما تبقى من احتياطات مصرف لبنان من الدولار الأميركي".وشدد المجتمعون على "ضرورة توحيد الجهود والتكامل بين مؤسسات الدولة الرسمية والقطاع الخاص لتخطي الأزمة الإقتصادية عبر إقرار قوانين تحمي القطاعين الصناعي والزراعي المحليين ما يؤدي إلى فتح أسواق خارجية للتصدير وخفض كلفة الاستيراد وما ينعكس بذلك ايجابا على الميزان التجاري".واشار البيان الى ان النائب عازار "رحب بمبادرة تجمع رجال الأعمال لجهة تكثيف التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية، كما نوه بحركة التجمع التي تسعى الى جعل الجنوب كاملا من صيدا الى جزين الى صور والنبطية وكافة الجنوب منطقة اقتصادية متكاملة واحدة. واتفق المجتمعون على عقد لقاءات دائمة تناقش القوانين ومشاريع القوانين التي تحتاج اليها القطاعات الاقتصادية في المرحلة المقبلة من اجل طرحها واقرارها في المجلس النيابي وذلك للانطلاق بقطار الاقتصاد الوطني من جديد".