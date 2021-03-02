18
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وفد من تجمع رجال الأعمال والمهن الحرة يزور عازار: للاسراع باطلاق البطاقة التموينية
Lebanon 24
02-03-2021
|
14:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد من "تجمع رجال الأعمال والمهن الحرة" في صيدا والجنوب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب إبراهيم عازار، في منزله في جزين، وضم الوفد المهندس بسام كريم، الصحافي محمد مجذوب، وسيم صفدية، إسماعيل حفوضة، عمر العتر، في حضور رئيس جمعية تجار جزين طوني رزق.
وأعلن التجمع، في بيان، "ان المجتمعين تباحثوا في النتائج السلبية لخطة الدعم المقدمة من وزارة الإقتصاد التي ساهمت بهدر إحتياطي مصرف لبنان من العملة الصعبة عبر دعم السلع التي تصنف من الكماليات، ما أدى إلى تهريبها خارج الى البلاد". وأكدوا "أن مبدأ الدعم يكون للأفراد وليس للسلع، لهذا يجب الإسراع بإطلاق العمل بالبطاقة التموينية وتوزيعها على مستحقيها، بحيث نتصدى للتهريب الحاصل لكافة المواد والسلع المدعومة ونعالج استنزاف ما تبقى من احتياطات مصرف لبنان من الدولار الأميركي".
وشدد المجتمعون على "ضرورة توحيد الجهود والتكامل بين مؤسسات الدولة الرسمية والقطاع الخاص لتخطي الأزمة الإقتصادية عبر إقرار قوانين تحمي القطاعين الصناعي والزراعي المحليين ما يؤدي إلى فتح أسواق خارجية للتصدير وخفض كلفة الاستيراد وما ينعكس بذلك ايجابا على الميزان التجاري".
واشار البيان الى ان النائب عازار "رحب بمبادرة تجمع رجال الأعمال لجهة تكثيف التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية، كما نوه بحركة التجمع التي تسعى الى جعل الجنوب كاملا من صيدا الى جزين الى صور والنبطية وكافة الجنوب منطقة اقتصادية متكاملة واحدة. واتفق المجتمعون على عقد لقاءات دائمة تناقش القوانين ومشاريع القوانين التي تحتاج اليها القطاعات الاقتصادية في المرحلة المقبلة من اجل طرحها واقرارها في المجلس النيابي وذلك للانطلاق بقطار الاقتصاد الوطني من جديد".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
عادل إمام على جهاز التنفس وهذه تفاصيل حالته الصحية
Lebanon 24
عادل إمام على جهاز التنفس وهذه تفاصيل حالته الصحية
19:49 | 2021-03-01
01/03/2021 07:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حليمة طبيعة تكشف عن اصابتها بورم في رأسها.. وكلمات مؤثرة لزوجها!
Lebanon 24
حليمة طبيعة تكشف عن اصابتها بورم في رأسها.. وكلمات مؤثرة لزوجها!
21:04 | 2021-03-01
01/03/2021 09:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتحقق تسعيرة "بنك أوف أميركا" للدولار في لبنان؟
Lebanon 24
هل تتحقق تسعيرة "بنك أوف أميركا" للدولار في لبنان؟
06:10 | 2021-03-02
02/03/2021 06:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إرتفع.. هذا ما سجله في ساعات المساء الاولى في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار إرتفع.. هذا ما سجله في ساعات المساء الاولى في السوق الموازية
18:02 | 2021-03-01
01/03/2021 06:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
20:46 | 2021-03-01
01/03/2021 08:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:44 | 2021-03-02
في انفه... جرحى بحادث سير
15:36 | 2021-03-02
ماس كهربائي يشعل سيارة على الطريق (صورة)
15:16 | 2021-03-02
شهادة تقدير من البطريرك الراعي الى رئيس الرابطة المارونية في استراليا
15:09 | 2021-03-02
وزني وقع تعميم تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية لغاية 31 آذار
15:08 | 2021-03-02
بيان عن نقابة المستشفيات في لبنان
15:00 | 2021-03-02
طرابلس ثائرة... فماذا عن الاختناق الاقتصادي والصحي؟
فيديو
"ميلان" يحسم قمّة الجولة 24 من الدوري الإيطالي أمام "روما"! (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يحسم قمّة الجولة 24 من الدوري الإيطالي أمام "روما"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-01
02/03/2021 15:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أضاء السماء باللون الأخضر: نيزك كبير ينفجر فوق تركيا.. شاهدوا روعته (فيديو)
Lebanon 24
أضاء السماء باللون الأخضر: نيزك كبير ينفجر فوق تركيا.. شاهدوا روعته (فيديو)
15:00 | 2021-03-01
02/03/2021 15:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسم تشييع جثمان الفنان المصري يوسف شعبان (فيديو)
Lebanon 24
مراسم تشييع جثمان الفنان المصري يوسف شعبان (فيديو)
14:25 | 2021-03-01
02/03/2021 15:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact