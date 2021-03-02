لبنان

الدولار يلامس الـ10 آلاف.. وسامي الجميّل: سنواجه!

Lebanon 24
02-03-2021 | 14:06
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شر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، سامي الجميّل، صورة عبر حسابه على "تويتر" تظهر كيف أنّ سعر صرف الدولار مقابل الليرة لامس الـ 10 آلاف ليرة للدولار في السوق الموازية.
 
وعلّق الجميّل على الصورة قائلاً: "لا يوجد سعر صرف لطائفة وآخر لطائفة أخرى. انهيار الدولار يمس القدرة الشرائية لكل اللبنانيين. مواجهة المصيبة الاقتصادية كما السيادية لن تنجح الا اذا كانت صادقة وعابرة للطوائف والمناطق. لن نسمح لمنظومة الانتهازيين بالمس بحلم جيل لبناني جديد بدولة مواطن عصرية سيدة مستقلة".
 
وأرفق تغريدته بهاشتاغ "#سنواجه". 
 
 
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