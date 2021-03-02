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لبنان
مفوضية التربية في الاشتراكي: لاعطاء الأولية للمعلمين والطلاب في تلقي اللقاح قبل فتح المدارس
Lebanon 24
02-03-2021
|
14:17
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صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
تجدد مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي دعوتها جميع المعنيين بالشأن الصحي التربوي إلى التروي في اتخاذ قرار إعادة فتح المدارس، رغم قناعتها بفعالية التعليم الحضوري، إلا أن استعادته اليوم تنطوي على مخاطر كبيرة خصوصا بعد الإرتفاع المستجد لإصابات كورونا بشكل عام وتسجيل إصابات كثيرة بين الأطفال والأولاد بشكل خاص حسب ما صرح به وحذر منه مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض، ما قد يعيدنا إلى الحالة الخطيرة التي كانت سائدة قبل نهاية العام المنصرم.
وتؤكد المفوضية من جديد أهمية استكمال العام الدراسي الحالي وإنهائه بعملية تقييم جدية وعدم الركون إلى الترفيع التلقائي على غرار ما حصل العام الماضي، وبالتالي إجراء الإمتحانات الرسمية حفاظا على مستوى الشهادة اللبنانية ولو تطلب ذلك تمديد العام الدراسي واختصار إضافي للمنهج، وإعطاء الأولية للأساتذة والمعلمين والطلاب في تلقي اللقاح أسوة بالطواقم الطبية مما قد يسهل ويسرع العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة وعودة الإنتظام والإستقرار للقطاع التربوي.
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