شريم: الدولار يحلّق والازمة خانقة

غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر حسابها على "تويتر": "ما الذي ينتظره مجلس النواب لاقرار الكابيتال كونترول وقانون استعادة الاموال المحولة الذي تأجل لمدة 15 يوما في آخر جلسة عقدت عام 2020؟ الدولار يحلق والازمة خانقة. الأولوية في هذه الظروف هي لاقرار القوانين التي تلجم التدهور فورا".