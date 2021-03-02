لبنان

القاضي لطوف وافق على تمييز الحكم بحق كيندا الخطيب

Lebanon 24
02-03-2021 | 14:29
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وافقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف على طلب التمييز الذي تقدمت به المحامية جوسلين ابراعي بوكالتها عن كيندا الخطيب، التي صدر بحقها حكم عن المحكمة العسكرية قضى بسجنها مدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وتجريدها من حقوقها المدنية، وذلك بجرم التواصل مع العدو الإسرائيلي وتقديم خدمات ومعلومات لصالحه ودخول الأراضي المحتلة.
 
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة قد أصدرت حكماً  غيابياً في الملف عينه في كانون الأول الماضي بحق شربل الحاج المتواري عن الأنظار، قضى بسجنه عشر سنوات وتجريده من حقوقه المدنية ةتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
 
 
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