في الضنية... اللهو بالنار يودي بحياة طفل

لقي الطفل هـ. ص. (سنتان) حتفه بعدما اشتعلت النيران في غرفة الجلوس في منزل ذويه في محلة حرف بيت حسنة في بلدة بقاعصفرين ـ الضنية.





وفي التفاصيل أن الطفل كان يلهو بنار الموقدة في غفلة عن أهله، لكن النار ما لبثت أن امتدت إلى أرجاء غرفة الجلوس التي اشتعلت بكاملها تقريبا وذهب الطفل ضحيتها.