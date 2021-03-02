لبنان

في الضنية... اللهو بالنار يودي بحياة طفل

Lebanon 24
02-03-2021 | 14:31
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 لقي الطفل هـ. ص. (سنتان) حتفه بعدما اشتعلت النيران في غرفة الجلوس في منزل ذويه في محلة حرف بيت حسنة في بلدة بقاعصفرين ـ الضنية.


وفي التفاصيل أن الطفل كان يلهو بنار الموقدة في غفلة عن أهله، لكن النار ما لبثت أن امتدت إلى أرجاء غرفة الجلوس التي اشتعلت بكاملها تقريبا وذهب الطفل ضحيتها.
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