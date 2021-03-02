درويش: الدولار الى 10 آلاف ليرة... فهل من يتحرك؟

غرّدالنائب علي درويش عبر حسابه على تويتر قائلا: "الدولار على مشارف 10 آلاف ليرة، هل من يسجيب لدعواتنا المتكررة بتسريع المبادرات واتخاذ خطوات جدية نحو تشكيل الحكومة والسير بالخطط الاصلاحية والاقتصادية، ام ان الطبقة السياسية في لبنان لا تتحرك الا تحت ضغط الانفجارات؟"