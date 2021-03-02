لبنان

جمعية تجار النبطية: تخفيض قيمة فحص PCR لمختلف المؤسسات

Lebanon 24
02-03-2021 | 14:59
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 دعت جمعية تجار محافظة النبطية اصحاب المؤسسات والتجار في مدينة النبطية
الى "عقد اجتماع للهيئة الادارية لجمعية تجار محافظة النبطية، خصوصا بعد تفاقم الازمة جراء جائحة كورونا، وبعد القرار الذي اتخذ من الجهات المعنية بإعادة فتح المؤسسات التجارية وبإلزام اصحاب المؤسسات والتجار إجراء فحص ال PCR ونظرا للاوضاع الاقتصادية الصعبة".
واعلنت في بيان" انها حصلت على تخفيض قيمة فحص PCR للمؤسسات التجارية والمهنية والتربوية والزراعية الى سعر 75,000 الف بدل 150,000 الف ليرة، في مستشفى النبطية الحكومي ومختبرات الصباح الطبية حصرا للمؤسسات التجارية والتربوية والزراعية من اصحاب هذه المؤسسات وموظفيها وعمالها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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