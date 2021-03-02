بيان عن نقابة المستشفيات في لبنان

صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان البيان التالي:

وجهتّ نقابة المستشفيات في لبنان كتباً الى جميع الجهات الضامنة الرسمية مع دراسة مفصّلة تبيّن الكلفة الفعلية لجلسة غسل الكلي وعدم ملاءمتها للتعرفة الحالية والبالغة 154.000 ل.ل. وضرورة رفعها لتبلغ 266.000 ل.ل. للمستشفى. ولكن للأسف لم تلق اي جواب لغاية تاريخه، مما سيُرغم المستشفيات على تحميل المريض الفرق عن كل جلسة بحيث تتمكن من الاستمرار بالعمل في هذه الاقسام وتأمين الصيانة والمستلزمات الطبية لها.ان النقابة تأمل من المسؤولين إتخاذ القرار السريع بزيادة التعرفة هذا الاسبوع تجنّباً للمحظور خصوصاً ان المستشفيات لم تعد تستطيع تحمل المزيد من الخسائر في هذه الاقسام.