وزني وقع تعميم تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية لغاية 31 آذار

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني تعميما يتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 لغاية 31/3/2021.وجاء في التعميم:لما كان العام 2020 قد شهد فترات إقفال قسري بسبب جائحة كورونا، مما أدى إلى تعذر تسديد معظم الضرائب المترتبة والرسوم العقارية خلال هذا العام،ولما كان قد تعذر على المواطنين الاستفادة من أحكام التعميم رقم 4323/ص1 تاريخ 29/12/2020 القاضي بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية لغاية 29/1/2021 بسبب الإغلاق العام الذي تم تنفيذه ابتداء من 14/1/2021 ،إستنادا إلى ما تقدم، وتسهيلا لأعمال المواطنين،تعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 صالحة المفعول لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 31/3/2021 ضمنا، حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها الصادرة لغاية إيرادات العام 2019 خلال هذه الفترة".