لبنان

ماس كهربائي يشعل سيارة على الطريق (صورة)

Lebanon 24
02-03-2021 | 15:36
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اشتعلت سيارة من نوع "مرسيدس" على طريق ديرعمار قبل نقطة حاجز الجيش حيث تم اخمادها لاحقاً.
وقد عرف ان الحريق ناتج عن ماس كهربائي.
 
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ماس كهربائي

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