في انفه... جرحى بحادث سير

تسبب حادث سير نتيجة انحراف سيارة عن مسارها على اوتوستراد انفه بإتجاه طرابلس عند مفترق برغون واصطدامها بعمود انارة، بسقوط جرحى.

ويعمل جهاز الطوارئ في الجمعية الطبية على اسعافهم، ونقلهم الى المستشفى.