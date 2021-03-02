إستغراب قضائي من توقيت فتح ملف قديم في حق عثمان

علم " لبنان ٢٤ "أن قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان حدد جلسة لاستجواب مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عند الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء ٩ آذار الجاري، طالباً تكليف من يلزم لإبلاغه".وقد استخدم القاضي صوان في كتاب الاحالة صفة "المدعى عليه" في الاشارة الى اللواء عثمان.إلى ذلك، وإستنادًا إلى هذه المعلومات، إستغربت مصادر قضائية إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات، خصوصًا بعد تنحية القاضي صوان عن متابعة التحقيق في ملف جريمة المرفأ، وفي الوقت الذي تحقق فيه قوى الأمن الداخلي إنجازات أمنية مشهود لها في مجال الحدّ من موجة الجرائم المتنقلة في مختلف المناطق، وفي مجال الأمن الإستباقي من خلال تفكيك شبكات الخلايا النائمة المرتبطة بجرائم إرهابية من شأنها العبث بالإستقرار العام في البلاد.