الشارع يغلي على وقع ارتفاع الدولار.. قطع طرقات وإحتجاجات في هذه المناطق (فيديو)

على اثر تفلت سعر الدولار في السوق الموازية ووصوله إلى عتبة العشرة الآف ليرة إنفجر الشارع في مختلف المناطق اللبنانية ونزل المحتجون إلى الشارع وأحرقوا الإطارات وقطعوا بعض الطرقات.

فعلى طريق المطار القديمة مقابل مستشفى الرسول الاعظم، تم قطع الطريق بالاتجاهين وتحويل السير الى الطرقات الفرعية.

قطع طريق المطار pic.twitter.com/D9Av9WSthC — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 2, 2021

وكذلك قام عدد من شبان الحراك في مدينة صيدا باشعال الاطارات في ساحة ثورة 17 تشرين عند دوار ايليا في مدينة صيدا احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار.

وتم قطع السير عند نفق شاتيلا باتجاه المطار، وقطع طريق عام رياق بعلبك عند مفرق الخضر بالاتجاهين. وفي وقت سابق تم قطع الطريق في تعلبايا.

وكذلك تم قطع السير على جسر الدورة باتجاه نهر الموت.

قطع السير على جسر الدورة باتجاه نهر الموت pic.twitter.com/pzoPtnQqcW — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 2, 2021

وأدى ذلك الى توقف كلي للسير على اتوستراد الدورة.

توقف السير بشكل كلي في منطقة الدورة pic.twitter.com/YkmLpDP2Ej — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 2, 2021

ولاحقاً عمل الجيش الى فتح مسرب وحيد على اتوستراد الدورة.

ومن الدورة الى برج حمود، تم اقفال طريق تقاطع برح حمود النهر المدور وإشعال الإطارات.

وقطع محتجون الطريق في ساحة الشهداء عند مسجد الأمين بالاطارات المشتعلة والحجارة، احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية وانهيار الليرة.

وفي الجنوب، قطع عدد من المحتجين اوتوستراد الزهراني - مفرق عدلون، بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار.



ولاحقاً أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير محلة بشارة الخوري بالاتجاهين وكذلك على جسر الرينغ بالاتجاهين. وكذلك قطع السير على اوتوستراد الاسد مقابل ملعب الانصار بالاتجاهين.

الى ذلك تم قطع اوتوستراد فردان -بيروت بالإطارات المشتعلة، وكذلك طريق الشفروليه.

وتجمع عدد من المحتجين إلى جانب الطريق العام عند مستديرة عشقوت - كسروان وسط إنتشار القوى الأمنية.

وقطع محتجون السير على اوتوستراد مرجعيون القليعة.