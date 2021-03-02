الشارع يغلي على وقع ارتفاع الدولار.. قطع طرقات واحتجاجات في هذه المناطق (فيديو)

على اثر تفلت سعر الدولار في السوق الموازية ووصوله إلى عتبة العشرة الآف ليرة إنفجر الشارع في مختلف المناطق اللبنانية ونزل المحتجون إلى الشوارع وقطعوا بعضاً منها وأحرقوا الإطارات.

فعلى طريق المطار القديمة مقابل مستشفى الرسول الاعظم، تم قطع الطريق بالاتجاهين وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية.

قطع طريق المطار pic.twitter.com/D9Av9WSthC — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 2, 2021

وتم قطع السير عند نفق شاتيلا باتجاه المطار.

كما تم اقفال طريق تقاطع برح حمود النهر المدور وإشعال الإطارات.



وقطع محتجون الطريق في ساحة الشهداء عند مسجد الأمين بالاطارات المشتعلة والحجارة، احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية وانهيار الليرة.

إلى ذلك، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير محلة بشارة الخوري بالاتجاهين وكذلك على جسر الرينغ بالاتجاهين، إضافة إلى قطع السير على اوتوستراد الاسد مقابل ملعب الانصار بالاتجاهين.

كما تم قطع اوتوستراد فردان - بيروت بالإطارات المشتعلة، وكذلك طريق الشفروليه وطريق المدينة الرياضية، إضافة إلى قطع الطريق عند دوار الجندولين قرب السفارة الكويتية بمستوعبات النفايات. وقطع عدد من الشبان المسلك الغربي للصيفي. وعلى طريق عام الشويفات، تم قطع السير عند مفرق كفرشيما، كما تم قطع طريق صيدا القديمة الشويفات أمام الجامعة اللبنانية بالاطارات المشتعلة. في السياق، تم قطع السير عند مثلث خلدة.





وقطع محتجون السير على اوتوستراد مرجعيون القليعة.

وباتجاه الجنوب، قطع عدد من المحتجين اوتوستراد الزهراني - مفرق عدلون، بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة إلى إقفال مدخل النبطية الشمالي.وقطع محتجون السير على اوتوستراد مرجعيون القليعة. كما قام عدد من شبان الحراك في مدينة صيدا باشعال الاطارات في ساحة ثورة 17 تشرين عند دوار ايليا احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار.

وفي البقاع، تم قطع عدد من الطرقات وهي: سعدنايل، كسارة مقابل سوبر ماركت رضوان، تعلبايا، جسر جلالا، مفرق المرج.



بالاتجاه شمالا، تجمع عدد من المحتجين إلى جانب الطريق العام عند مستديرة عشقوت - كسروان وسط إنتشار القوى الأمنية.



وكذلك تم قطع السير على جسر الدورة باتجاه نهر الموت.

قطع السير على جسر الدورة باتجاه نهر الموت pic.twitter.com/pzoPtnQqcW — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 2, 2021

وأدى ذلك الى توقف كلي للسير على اتوستراد الدورة.

توقف السير بشكل كلي في منطقة الدورة pic.twitter.com/YkmLpDP2Ej — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 2, 2021

ولاحقاً عمل الجيش الى فتح مسرب وحيد على اتوستراد الدورة.