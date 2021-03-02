الحريري استقبل وفد ايدال واللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي

استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عصر اليوم، في "بيت الوسط"، وفدا من اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي في لبنان المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك برئاسة المطران شارل مراد، واطلع منه على مهام اللجنة والاتصالات التي تجريها لتعزيز الحوار بين مختلف مكونات الوطن.كما استقبل وفدا من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" برئاسة رئيس مجلس الادارة الدكتور مازن سويد، الذي قال على الأثر: "منذ تعيين مجلس ادارتها الجديد، قامت إيدال بإعداد برامج اقتصادية عديدة بغية تفعيل الاستثمار وتطوير القطاعات ضمن نطاق عمل المؤسسة في لبنان. من هنا أتت زيارة الرئيس الحريري اليوم للاطلاع منه على آخر المستجدات في تأليف الحكومة العتيدة التي سوف تقوم بالإصلاحات المطلوبة، والتمني له بالتوفيق في تلك المساعي، لما لها من تأثير ايجابي وبناء في تشجيع الاستثمارات وتفعيل العجلة الاقتصادية. وقد وعدنا دولة الرئيس بأن يولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع غداة تأليف الحكومة".