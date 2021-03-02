مدير مستشفى جزين الحكومي: للاسراع في إرسال اللقاحات الى منطقة

دعا مدير مستشفى جزين الحكومي الدكتور شربل مسعد، في بيان المعنيين، الى "الاسراع في إرسال اللقاحات الى منطقة جزين رأفة بالمسنين ومن لديهم أمراض مزمنة من أبناء المنطقة، وذلك أسوة بغير مناطق".

كما دعا المعنيين الى "الايفاء بوعودهم التي قدموها منذ أسابيع وتوزيع اللقاحات بعدل على مساحة الوطن".