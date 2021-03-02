لبنان

مُطاردة أمنية تسفر عن توقيف مروّجي مخدّرات

Lebanon 24
02-03-2021 | 16:57
A-
A+
Doc-P-798885-637503010447937854.jpg
Doc-P-798885-637503010447937854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريـة العامة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البلاغ التالي:
 
في إطار متابعة القطعات العملانية لمكافحة الجرائم على اختلافها وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي اللّبنانية، وبناءً على معلومات توافرت لدى فصيلة مشمش في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت قوّة من عناصر الفصيلة -من خلال عملية رصد ومتابعة حثيثة-من ضبط سيّارة مرسيدس لون زيتي، بعد مطاردتها في محلّة وطى مشمش -عكّار، بتاريخ 28-2-2021، وأوقفت من كانوا على متنها، وعثرت بحوزتهم على كميّة من المخدّرات، وهم كلٌّ من:

م. ح. (مواليد عام 1994، لبناني)      
ج. ض. (مواليد عام 1985، لبناني)
م. ج. (مواليد عام 1994، سوري)
والمخدّرات المضبوطة عبارة عن /5/ كلغ. من حشيشة الكيف وحوالي /١٠٠٠/ حبّة مخدّرة من نوع "كبتاغون".

كذلك تبيّن أنّهم يتعاطون المخدّرات، ويوجد خلاصة حكم بحق م. ح. المذكور بجرم نقل أسلحة وذخائر.

أحيل الموقوفون والمضبوطات الى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:14 | 2021-03-02
17:38 | 2021-03-02
17:29 | 2021-03-02
17:15 | 2021-03-02
17:10 | 2021-03-02
16:59 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website