مُطاردة أمنية تسفر عن توقيف مروّجي مخدّرات

صـدر عـن المديريـة العامة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البلاغ التالي:في إطار متابعة القطعات العملانية لمكافحة الجرائم على اختلافها وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي اللّبنانية، وبناءً على معلومات توافرت لدى فصيلة مشمش في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت قوّة من عناصر الفصيلة -من خلال عملية رصد ومتابعة حثيثة-من ضبط سيّارة مرسيدس لون زيتي، بعد مطاردتها في محلّة وطى مشمش -عكّار، بتاريخ 28-2-2021، وأوقفت من كانوا على متنها، وعثرت بحوزتهم على كميّة من المخدّرات، وهم كلٌّ من:م. ح. (مواليد عام 1994، لبناني)ج. ض. (مواليد عام 1985، لبناني)م. ج. (مواليد عام 1994، سوري)والمخدّرات المضبوطة عبارة عن /5/ كلغ. من حشيشة الكيف وحوالي /١٠٠٠/ حبّة مخدّرة من نوع "كبتاغون".كذلك تبيّن أنّهم يتعاطون المخدّرات، ويوجد خلاصة حكم بحق م. ح. المذكور بجرم نقل أسلحة وذخائر.أحيل الموقوفون والمضبوطات الى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.