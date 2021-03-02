لبنان

شنكر: أتمنى على إدارة بايدن أن تعتبر لبنان أولوية

Lebanon 24
02-03-2021 | 17:38
A-
A+
Doc-P-798888-637503035343909456.jpg
Doc-P-798888-637503035343909456.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق ديفيد شنكر ان "الجانب اللبناني كان متعاوناً في بداية المفاوضات مع إسرائيل لكنه عاد وتراجع وكانت مطالبه تعجيزية خلال المفاوضات مع إسرائيل".

وتابع شنكر في حديث لقناة "الحدث": "رغم الواقع الاقتصادي المزري إلا أن الحكومة اللبنانية ليست على عجلة من أمرها والشعب اللبناني يعيش مأساة حقيقية بسبب ممارسات حكومته".

وقال: "حزب الله لا يكترث ولا تعنيه مصلحة الشعب اللبناني والسلطة اللبنانية تعاملت مع المفاوضات مع إسرائيل باستهتار كما فعلت بانفجار المرفأ وأتمنى على إدارة الرئيس جو بايدن أن تعتبر لبنان أولوية، ويجب على إدارة بايدن أن تُشعر اللبنانيين بعواقب تساهلهم مع الفساد وتجاوزات حزب الله".

واعتبر انه "بغض النظر أن شكل الإدارة الأميركية يجب إبقاء تصنيف حزب الله منظمة إرهابية".

وأشار شنكر الى انه "في حال اقتربت إيران من امتلاك سلاح نووي إسرائيل ستمنعها بشكل أحادي وإسرائيل ستقوم بضربات استباقية لمنع إيران من تطوير السلاح النووي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:14 | 2021-03-02
17:29 | 2021-03-02
17:15 | 2021-03-02
17:10 | 2021-03-02
16:59 | 2021-03-02
16:57 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website