لبنان

محامون ضد الفساد: للبت بدعاوى تبييض الأموال والإثراء غير المشروع

Lebanon 24
02-03-2021 | 17:15
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تقدم "محامون متحدون ضد الفساد" هم: الدكتور هيثم عزو، الدكتور رامي عليق، سينتيا حموي، كابي دكاش، سمانتا الحجار وآخرون بطلبي بت في الدعويين المقدمتين أمام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بتاريخ ١٧ أيلول ٢٠٢٠ و ٢ شباط ٢٠٢١ سُجلتا برقمي ٢.٢٩٢/م و٢٠٣٠٢/م ضد عدد من الصيارفة ومسؤولين في القطاع النقدي والمالي وذلك بجرائم تبييض الأموال المتعلقة بالتّعرض للنّقد الوطني، الإخلال بأمن الدّولة، إساءة الائتمان، والإثراء غير المشروع سنداً لأحكام المادة ١٠ معطوفة على المادتين ١١ و١٤ من قانون رقم ١٨٩ تاريخ ١٦ تشرين أول ٢٠٢٠.

وقد طالب المحامون المدعون البت بكافة المطالب في الشكويين المشار إليهما، وبالأخص لجهة طلب الإستحصال على نسخة من المراسلة التي أرسلتها السلطات السويسرية إلى لبنان، والإستماع إلى إفادات المدعى عليهم و الشهود ورفع السرية المصرفية عن حساباتهم واتخاذ كافة الإجراءات التي تلجم تدهور قيمة العملة الوطنية تبعاً لذلك.
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