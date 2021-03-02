15
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الاعتداء على فريق قناة الجديد عند جسر الرينغ
Lebanon 24
02-03-2021
|
18:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض مراسل "الجديد"، غدي بو موسى والمصور محمد بربر للإعتداء وتكسير الكاميرا عند جسر الرينغ عند وصولهما لتغطية التحركات في المحلة.
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد كرمى خياط: محاكمة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات ولسنا في دولة بوليسية
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد كرمى خياط: محاكمة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات ولسنا في دولة بوليسية
03/03/2021 05:07:06
03/03/2021 05:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضية إسكندر تقدمت بشكوى ضد النائب أبو الحسن وتلفزيون "الجديد"
Lebanon 24
القاضية إسكندر تقدمت بشكوى ضد النائب أبو الحسن وتلفزيون "الجديد"
03/03/2021 05:07:06
03/03/2021 05:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون اليمني: الرئيس هادي يصدر قرارا جمهوريا بتسمية الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيرا
Lebanon 24
التلفزيون اليمني: الرئيس هادي يصدر قرارا جمهوريا بتسمية الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيرا
03/03/2021 05:07:06
03/03/2021 05:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يعمل على فتح الطريق من تقاطع الشفروليه الى اسواق فرن الشباك بعدما غادر المحتجون المكان (الجديد)
Lebanon 24
الجيش يعمل على فتح الطريق من تقاطع الشفروليه الى اسواق فرن الشباك بعدما غادر المحتجون المكان (الجديد)
03/03/2021 05:07:06
03/03/2021 05:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجديد
تلفزيون
تابع
الأكثر قراءة
هل تتحقق تسعيرة "بنك أوف أميركا" للدولار في لبنان؟
Lebanon 24
هل تتحقق تسعيرة "بنك أوف أميركا" للدولار في لبنان؟
06:10 | 2021-03-02
02/03/2021 06:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة الى حزب الله من صديق
Lebanon 24
نصيحة الى حزب الله من صديق
06:53 | 2021-03-02
02/03/2021 06:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة يوسف شعبان: أبي أصيب في لبنان!
Lebanon 24
إبنة يوسف شعبان: أبي أصيب في لبنان!
06:00 | 2021-03-02
02/03/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: لن أسلّم البلاد لمَن خرّبوها!
Lebanon 24
عون: لن أسلّم البلاد لمَن خرّبوها!
05:58 | 2021-03-02
02/03/2021 05:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لقمان سليم: اين دفن وماذا كتب في وصيته عن هاتفه؟
Lebanon 24
لقمان سليم: اين دفن وماذا كتب في وصيته عن هاتفه؟
05:59 | 2021-03-02
02/03/2021 05:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
20:54 | 2021-03-02
الشارع يغلي على وقع ارتفاع الدولار.. قطع طرقات واحتجاجات في هذه المناطق (فيديو)
04:11 | 2021-03-03
عقوبات أميركية
04:09 | 2021-03-03
الخوف يعرقل التحقيق
04:07 | 2021-03-03
هل من رسالة سياسية؟
01:41 | 2021-03-03
"التيار الحر" مُحاصَر في محيطه
01:25 | 2021-03-03
استياء من قرار نجم
فيديو
لعشّاق التصوير.. "سوني" تكشف عن مواصفات كاميرتها الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لعشّاق التصوير.. "سوني" تكشف عن مواصفات كاميرتها الجديدة! (فيديو)
21:00 | 2021-03-02
03/03/2021 05:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
18:00 | 2021-03-02
03/03/2021 05:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن حاسب يمكن استبدال وتحديث معظم أجزائه (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن حاسب يمكن استبدال وتحديث معظم أجزائه (فيديو)
18:00 | 2021-03-02
03/03/2021 05:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact