لبنان

الاعتداء على فريق قناة الجديد عند جسر الرينغ

Lebanon 24
02-03-2021 | 18:29
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تعرض مراسل "الجديد"، غدي بو موسى والمصور محمد بربر للإعتداء وتكسير الكاميرا عند جسر الرينغ عند وصولهما لتغطية التحركات في المحلة.
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