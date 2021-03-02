لبنان

62 حالة وفاة جديدة بكورونا والإصابات ترتفع بشكلٍ مخيف!

Lebanon 24
02-03-2021 | 19:37
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ارتفع عدد إصابات كورونا بشكل كبير خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3098 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 380019. كما تم تسجيل 62 حالة وفاة، في حين سجل أمس الإثنين 1888 إصابة و 51 حالة وفاة.
وجاء في التقرير:

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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