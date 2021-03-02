سفير البرازيل يلتقي الراعي: سنبدأ بالتعاون مع كل اللبنانيين من أجل مستقبل أفضل لبلدينا

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، سفير البرازيل في لبنان ارمانو تيليس ريبارو، في زيارة بروتوكولية تخللها التأكيد على اهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الصعد.وأشار ريبارو بعد اللقاء، الى انه "نقل الى غبطته رسالة من الشعب البرازيلي تتضمن وقوفهم الدائم الى جانب الشعب اللبناني"، وقال: "لقد استمعنا من غبطته الى رؤيته حول مستقبل لبنان، وتحدثنا عن المبادرات التي أطلقها. ونحن نظرا للتاريخ المشترك الذي يربطنا بلبنان، سنعمل بجهد مع كل الذين يحاولون ايجاد خريطة طريق لهذا البلد. فالبرازيل بلد شقيق وعلى استعداد للاستماع والتعاون مع الجميع لإيجاد طريق للسلام والتطور. وسنبدأ بالتعاون مع كافة اللبنانيين من اجل مستقبل افضل لبلدينا".بعد ذلك، استقبل الراعي وفدا من حزب الوطنين الأحرار برئاسة كميل شمعون، أكد "وقوف الحزب الى جانب الصرح البطريركي في مواقفه الوطنية".وقال شمعون: "زيارتنا اليوم الى الصرح البطريركي كحزب وطنيين أحرار هي لتأكيد وتثبيت تضامننا مع كل مواقف صاحب الغبطة التي اطلقها يوم السبت الماضي، ومع كل المطالب التي نادى بها، من موضوع الحياد الى موضوع المؤتمر الدولي، فكلنا يدرك خطورة الوضع المعيشي الذي وصلنا إليه، فالدولار لامس اليوم العشرة آلاف ليرة لبنانية. أمنيتنا أن يحصل هذا المؤتمر في أقرب وقت ممكن".أضاف: "من ناحية أخرى نحن نفكر باللبنانيين في بلاد الاغتراب وبالطرق التي تجعلهم مقربين لسياسة لبنان وتعطي قيمة لآرائهم السياسية، فنسبة اللبنانيين المهاجرين كبيرة، وباستطاعتهم تغيير مسار الانتخابات النيابية المقبلة".ومن زوار الصرح البطريركي وليد وفؤاد الخازن.