لبنان

مصباح الأحدب: لتحرير الرئاسة ومجلس النواب من قبضة زمرة فاسدة

Lebanon 24
02-03-2021 | 20:21
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غرد النائب السابق مصباح الأحدب عبر تويتر: "الشعب الذي لا يستكمل ثورته يخسر وطنه. بالامس اسقطت الثورة الحكومة، واليوم يجب تحرير الرئاسة ومجلس النواب من قبضة زمرة فاسدة مستعدة للتضحية بآخر مواطن لبناني لقاء بقائها في السلطة.
الدولار ب 10.000 ل.ل ولبنان يسقط في هاوية لا قعر لها، فإن لم نسرع عملية الانقاذ سيضيع البلد في مقابر التاريخ".
المصدر: الوكالة الوطنية
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