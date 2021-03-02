مصباح الأحدب: لتحرير الرئاسة ومجلس النواب من قبضة زمرة فاسدة

غرد النائب السابق مصباح الأحدب عبر تويتر: "الشعب الذي لا يستكمل ثورته يخسر وطنه. بالامس اسقطت الثورة الحكومة، واليوم يجب تحرير الرئاسة ومجلس النواب من قبضة زمرة فاسدة مستعدة للتضحية بآخر مواطن لبناني لقاء بقائها في السلطة.الدولار ب 10.000 ل.ل ولبنان يسقط في هاوية لا قعر لها، فإن لم نسرع عملية الانقاذ سيضيع البلد في مقابر التاريخ".