لبنان

حادث سير بين سيارة و بيك أب عند جسر المدفون... ماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
02-03-2021 | 22:33
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وقع حادث سير بين سيارة و بيك أب عند جسر المدفون بإتجاه بيروت.

وقد أدت قوة الحادث إلى انقلاب البيك اب وسط الطريق من دون سقوط أي اصابات بشرية فيما الاضرار اتت مادية.
وسجلت زحمة سير خانقة في المحلة نتيجة الحادث.
 
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حادث سير

جسر المدفون

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