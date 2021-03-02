الاحتجاجات مستمرة...ما هي الطرقات التي لا تزال مقطوعة؟

تستمر الاحتجاجات الشعبية نتيجة انهيار الوضع الاقتصادي ووصول سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ10000 ليرة لبنانية.

وقد عمد المحتجون إلى قطع العديد من الطرقات تم فتح بعضها لاحقاً.

وحتى اللحظة، فإن الطرقات المقطوعة هي على الشكل التالي:

بيروت:

- طريق المطار مقابل مستشفى الرسول الأعظم.

- طريق المطار قرب محطة زين الدين.

- الجناح مقابل شركة الغاز.

- الاوزاعي اخشاب ياسين.

- ساحة الشهداء.

- جسر الرينغ جهة الخندق الغميق.

طريق الساحل:

- اوتوستراد الجية مفرق برجا.

- اوتوستراد الناعمة.

الجبل:

- طريق صوفر - بحمدون.

- طريق ضهور العبادية.

الشمال:

-العبده

- كوسبا

- الكورة

البقاع: