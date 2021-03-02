لبنان

الاحتجاجات مستمرة...ما هي الطرقات التي لا تزال مقطوعة؟

Lebanon 24
02-03-2021 | 22:48
A-
A+
Doc-P-799012-637503227554712101.jpeg
Doc-P-799012-637503227554712101.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستمر الاحتجاجات الشعبية نتيجة انهيار الوضع الاقتصادي ووصول سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ10000 ليرة لبنانية.
وقد عمد المحتجون إلى قطع العديد من الطرقات تم فتح بعضها لاحقاً.
وحتى اللحظة، فإن الطرقات المقطوعة هي على الشكل التالي:
 
بيروت: 
- طريق المطار مقابل مستشفى الرسول الأعظم.
- طريق المطار قرب محطة زين الدين.
- الجناح مقابل شركة الغاز.
- الاوزاعي اخشاب ياسين.
- ساحة الشهداء.
- جسر الرينغ جهة الخندق الغميق.
طريق الساحل:
- اوتوستراد الجية مفرق برجا.
- اوتوستراد الناعمة.
الجبل:
- طريق صوفر - بحمدون.
- طريق ضهور العبادية.
الشمال:
-العبده
- كوسبا
- الكورة
البقاع:
-ابلح
-مستديرة زحلة
-سعدنايل
-جديتا العالي
-مفرق المرج
-غزة
-كامد اللوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:54 | 2021-03-02
04:11 | 2021-03-03
04:09 | 2021-03-03
04:07 | 2021-03-03
01:41 | 2021-03-03
01:25 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website