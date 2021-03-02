لبنان

حال طوارىء صحية في فنيدق اعتبارًا من الخميس

Lebanon 24
02-03-2021 | 23:36
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 عقدت بلدية فنيدق و"خلية الازمة" اجتماعًا في مركز البلدية، وبعدما قدمت الخلية تقريرًا مفصلًا عن الوضع الصحي المستجد، تم الاتفاق على إعلان حال الطوارىء الصحية في البلدة اعتبارا من صباح يوم الخميس 2/3/2021 ولغاية 18/3/2021.

واكد المجتمعون "إغلاق المقاهي والملاهي في البلدة، وإيقاف كل التجمعات التي تحصل في المناسبات الاجتماعية وكذلك إغلاق المساجد في اوقات الصلاة، وكذلك إغلاق القموعة امام الزوار طيلة فترة حالة الطوارئ".

وطلبوا من المصابين "الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج وتغريمهم في حال المخالفة، والزام اصحاب سيارات الاجرة بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والطلب من التعاونيات والمؤسسات التجارية والمطاعم الالتزام بالاجراءات الوقائية ارتداء الكمامة والتباعد، وتكليف شرطة البلدية ولجنة الامن الوقائي متابعة تنفيذ هذه الاجراءت والاستعانة بالقوى الامنية ان لزم الامر".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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