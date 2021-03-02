لبنان

وفاة والدة السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب

Lebanon 24
02-03-2021 | 23:43
A-
A+
Doc-P-799018-637503259156329812.jpg
Doc-P-799018-637503259156329812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت والدة السفير اللبناني في ألمانيا الدكتور مصطفى أديب، الحاجة وفاء شفيق الرافعي.
 
وسيصلى على جثمانها عقب صلاة الظهر من يوم الأربعاء في جامع عثمان بن عفان - الميناء.
 
واعتذرت العائلة عن تقبّل التعازي سوى عبر الهاتف نظراً للظروف الصحية الراهنة.
 
مواضيع ذات صلة
‏تسجيل 330 وفاة و22857 إصابة جديدة بفيروس كورونا‬⁩ في فرنسا
lebanon 24
03/03/2021 05:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
‏إيطاليا‬⁩ تسجّل 343 وفاة و17083 إصابة جديدة بكورونا‬⁩
lebanon 24
03/03/2021 05:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
62 حالة وفاة جديدة بكورونا والإصابات ترتفع بشكلٍ مخيف!
lebanon 24
03/03/2021 05:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 62 حالة وفاة و3098 إصابة بفيروس كورونا
lebanon 24
03/03/2021 05:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

وفاة

مصطفى أديب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:54 | 2021-03-02
04:11 | 2021-03-03
04:09 | 2021-03-03
04:07 | 2021-03-03
01:41 | 2021-03-03
01:25 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website