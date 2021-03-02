وفاة والدة السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب

توفيت والدة السفير اللبناني في ألمانيا الدكتور مصطفى أديب، الحاجة وفاء شفيق الرافعي.

وسيصلى على جثمانها عقب صلاة الظهر من يوم الأربعاء في جامع عثمان بن عفان - الميناء.

واعتذرت العائلة عن تقبّل التعازي سوى عبر الهاتف نظراً للظروف الصحية الراهنة.