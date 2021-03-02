15
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وفاة والدة السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب
Lebanon 24
02-03-2021
|
23:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت والدة السفير اللبناني في ألمانيا الدكتور مصطفى أديب، الحاجة وفاء شفيق الرافعي.
وسيصلى على جثمانها عقب صلاة الظهر من يوم الأربعاء في جامع عثمان بن عفان - الميناء.
واعتذرت العائلة عن تقبّل التعازي سوى عبر الهاتف نظراً للظروف الصحية الراهنة.
مواضيع ذات صلة
تسجيل 330 وفاة و22857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا
Lebanon 24
تسجيل 330 وفاة و22857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا
03/03/2021 05:08:40
03/03/2021 05:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إيطاليا تسجّل 343 وفاة و17083 إصابة جديدة بكورونا
Lebanon 24
إيطاليا تسجّل 343 وفاة و17083 إصابة جديدة بكورونا
03/03/2021 05:08:40
03/03/2021 05:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
62 حالة وفاة جديدة بكورونا والإصابات ترتفع بشكلٍ مخيف!
Lebanon 24
62 حالة وفاة جديدة بكورونا والإصابات ترتفع بشكلٍ مخيف!
03/03/2021 05:08:40
03/03/2021 05:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: 62 حالة وفاة و3098 إصابة بفيروس كورونا
Lebanon 24
وزارة الصحة: 62 حالة وفاة و3098 إصابة بفيروس كورونا
03/03/2021 05:08:40
03/03/2021 05:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
تعازي ووفيات
وفاة
مصطفى أديب
تابع
الأكثر قراءة
هل تتحقق تسعيرة "بنك أوف أميركا" للدولار في لبنان؟
Lebanon 24
هل تتحقق تسعيرة "بنك أوف أميركا" للدولار في لبنان؟
06:10 | 2021-03-02
02/03/2021 06:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة الى حزب الله من صديق
Lebanon 24
نصيحة الى حزب الله من صديق
06:53 | 2021-03-02
02/03/2021 06:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة يوسف شعبان: أبي أصيب في لبنان!
Lebanon 24
إبنة يوسف شعبان: أبي أصيب في لبنان!
06:00 | 2021-03-02
02/03/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: لن أسلّم البلاد لمَن خرّبوها!
Lebanon 24
عون: لن أسلّم البلاد لمَن خرّبوها!
05:58 | 2021-03-02
02/03/2021 05:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لقمان سليم: اين دفن وماذا كتب في وصيته عن هاتفه؟
Lebanon 24
لقمان سليم: اين دفن وماذا كتب في وصيته عن هاتفه؟
05:59 | 2021-03-02
02/03/2021 05:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
20:54 | 2021-03-02
الشارع يغلي على وقع ارتفاع الدولار.. قطع طرقات واحتجاجات في هذه المناطق (فيديو)
04:11 | 2021-03-03
عقوبات أميركية
04:09 | 2021-03-03
الخوف يعرقل التحقيق
04:07 | 2021-03-03
هل من رسالة سياسية؟
01:41 | 2021-03-03
"التيار الحر" مُحاصَر في محيطه
01:25 | 2021-03-03
استياء من قرار نجم
فيديو
لعشّاق التصوير.. "سوني" تكشف عن مواصفات كاميرتها الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لعشّاق التصوير.. "سوني" تكشف عن مواصفات كاميرتها الجديدة! (فيديو)
21:00 | 2021-03-02
03/03/2021 05:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
18:00 | 2021-03-02
03/03/2021 05:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن حاسب يمكن استبدال وتحديث معظم أجزائه (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن حاسب يمكن استبدال وتحديث معظم أجزائه (فيديو)
18:00 | 2021-03-02
03/03/2021 05:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact