لبنان

استنفار سفارات

Lebanon 24
03-03-2021 | 00:03
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استنفرت سفارات دول كبرى لمعرفة اتجاهات الاحتجاجات الجارية، وربط ذلك، بالبحث عن مسارات للأزمة، تضعها على طريق المعالجة أو توسيع الإنفجار، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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