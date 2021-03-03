استنفار سفارات

استنفرت سفارات دول كبرى لمعرفة اتجاهات الاحتجاجات الجارية، وربط ذلك، بالبحث عن مسارات للأزمة، تضعها على طريق المعالجة أو توسيع الإنفجار، وفق أسرار "اللواء".